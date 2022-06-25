Сергачёв вышел на второе место в списке ассистентов-защитников «Тампы» в плей-офф НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился двумя голевыми передачами в пятой игре серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Это позволило ему подняться на вторую строчку в списке лучших ассистентов-защитников в истории «Тампы» в плей-офф НХЛ. Сейчас на счету россиянина 22 результативные передачи в розыгрышах Кубка Стэнли, он опередил Райана Макдону, который имеет в своём активе 21 голевой пас. Лидирует в списке швед Виктор Хедман – у него 85 ассистов.

Кроме того, Сергачёв повторил личный рекорд по очкам за один плей-офф. В Кубке Стэнли – 2020 защитник набрал 10 (3+7) результативных действий за 25 игр, сейчас у него столько же очков, но за 22 матча.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 27 июня в Тампе (США) на «Амали-Арене» и начнётся в 3:00 мск.