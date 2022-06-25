Вице-президент КХЛ: будем думать, как избавить хоккей 3х3 от предсезонного имиджа

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов прокомментировал проходящий в Мытищах турнир по хоккею 3х3 и рассказал, что лига планирует проведение подобных турниров в дальнейшем.

«Над идеей проведения такого турнира в формате 3х3 мы начали думать года два назад. Пришли к этому через исследование молодёжной аудитории. Поняли, что молодым нужно что-то более драйвовое, быстрое. ИИХФ говорила о таком хоккее, в прошлом году мы встречались с её президентом Люком Тардифом. Развитие хоккея 3х3 было частью его предвыборной программы.

Мы посмотрели на опыт ИИХФ. На юношеских Олимпийских играх в Лозанне впервые попробовали такой формат, сделали площадку примерно такого же размера. На наш взгляд, он оптимален, игра намного динамичнее сразу смотрится.

Станет ли хоккей 3х3 полноценным видом спорта? Такой вид хоккея будет набирать популярность. Мы можем посмотреть на баскетбол, где 3х3 стал олимпийским видом спорта. Думаю, что лет через 10 увидим на уровне КХЛ такой хоккей.

Как избавить хоккей от имиджа предсезонного? Это задача, над которой мы будем думать. Коллеги из ФХР организуют лигу по хоккею 3х3, мы обсудим с ними, как можно развивать проект вместе. Это наша общая цель – развивать и популяризировать хоккей. В сезоне на такой турнир будет тяжело привлекать действующих игроков, но найдём способ сделать турниры регулярными», – цитирует Доброхвалова официальный сайт КХЛ.

Напомним, ФХР и КХЛ в июне организовали турниры по хоккею 3х3. Федерация провела первый турнир в Москве, второй проходит 25 июня в Балашихе. КХЛ, в свою очередь, организовала тренировочный лагерь и турнир на уменьшенной площадке – 28х20 метров.