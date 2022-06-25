Кучеров сравнялся с Кросби по очкам в финалах Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в пятой игре серии с «Колорадо Эвеланш» (3:2) отличился заброшенной шайбой. Она позволила набрать ему 20-й (6+14) балл за результативность в финалах Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ.
Столько же очков на счету форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, с той лишь разницей, что он оформил четыре шайбы и 16 голевых передач.
Отметим, что лидером по очкам в финальных матчах Кубка Стэнли за всю историю является легендарный форвард «Монреаль Канадиенс» Жан Беливо. В его активе 62 (30+32) результативных действия за 64 игры. На втором месте – Уэйн Гретцки, который набрал 53 (18+35) очка в 31 игре.
После пяти матчей финала Кубка Стэнли – 2022 счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра пройдёт на площадке «молний» в ночь с 26 на 27 июня и начнётся в 3:00 мск.
- 25 июня 2022
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