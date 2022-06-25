Тренер «Колорадо»: мы были хороши на выезде, мы продолжим играть в свой хоккей

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о подготовке команды к шестой игре финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Мы были хороши на выезде, поэтому мы просто продолжим играть в свой хоккей, независимо от места проведения. Ребята покопались в себе. Мы видели это на протяжении всего регулярного сезона, видели, как это действительно усилилось в плей-офф. Ребята приходят голодными и готовыми играть в соответствии с нашим стилем
В игре в Тампе мы победили, мы становились сильнее по ходу матча и провели действительно хороший овертайм. Всё это просто воля и желание парней выиграть», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
«Колорадо», уступив в пятой игре «Тампе», сохранил преимущество в серии – счёт 3-2 в пользу «Эвеланш». Шестой матч серии финала Кубка Стэнли пройдёт на льду «молний» в ночь с 26 на 27 июня, начало – в 3:00 мск.
- 25 июня 2022
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