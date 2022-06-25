Купер яркой фразой прокомментировал настрой «Тампы» на шестую игру серии с «Колорадо»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер в общении с журналистами нестандартным образом высказался о подготовке команды к шестому матчу финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
«Если вы собираетесь устраивать парад после каждой победы, то вы не продержитесь долго в этой лиге», – приводит слова Купера автор официального сайта НХЛ Майк Зайсберг.
Накануне «Тампа» на выезде обыграла «Колорадо» в пятом матче серии (3:2) благодаря голам Яна Рутты, Никиты Кучерова и Ондржея Палата. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя голевыми передачами.
«Эвеланш» по-прежнему ведут в серии до четырёх побед – счёт 3-2. Шестой матч финала Кубка Стэнли пройдёт в Тампе (США) на «Амали-Арене» в ночь на 27 июня. Начало встречи – в 3:00 мск.
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