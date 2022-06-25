Подколзин рассказал о дебютном сезоне в НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился мнением о своём первом сезоне в Национальной хоккейной лиге и рассказал о том, как отреагировал на командировку в фарм-клуб.
«В свой дебютный сезон набрал немного очков, мог бы и больше. Дальше буду работать, чтобы стать только лучше. Хочется играть лучше и эффективнее, приносить пользу команде. Мы не попали в плей-офф, и это очень обидно. Конечно, я разочарован общим результатом.
Как отреагировал на перевод в АХЛ? Нормально. Сначала, конечно, переживал. В России всё понятно, в НХЛ же вопросов больше. Я подошёл к главному тренеру, спросил, что это значит. Он ответил, что если «Ванкувер» не выйдет в плей-офф, то я буду играть за фарм-клуб в АХЛ. Это нормальная практика», – приводит слова Подколзина «РИА Новости Спорт».
21-летний Подколзин в дебютном сезоне в НХЛ набрал 26 (14+12) результативных баллов в 79 матчах. Также форвард сыграл за фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ – «Абботсфорд Кэнакс» – и оформил 2 (1+1) очка в двух встречах.
- 25 июня 2022
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