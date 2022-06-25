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Вратарь Просветов объяснил, почему отклонил предложение ЦСКА

Вратарь Просветов объяснил, почему отклонил предложение ЦСКА
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Вратарь «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал, почему не согласился на переход в ЦСКА и решил остаться в Северной Америке.

«Были предложения из КХЛ и из ЦСКА. Я с уважением отношусь к ЦСКА, это бренд нашей страны, обладатель Кубка Гагарина, но пока есть шансы играть в НХЛ, то надо пользоваться этим. В КХЛ я бы шёл только первым номером, но в «Аризоне» надо бороться за место. В НХЛ ты всю жизнь стремился попасть, и вернуться легче, чем уехать обратно», – цитирует Просветова ТАСС.

В сезоне-2021/2022 Просветов сыграл три матча в НХЛ за «Аризону», отражал 87,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,22. Большую часть сезона вратарь провёл в АХЛ, где принял участие в 45 играх фарм-клуба «Койотс» – «Тусон Роудраннерс». Иван одержал 15 побед, отбил 88% бросков и пропускал в среднем 3,66 шайбы за матч.

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