The Athletic назвал ориентировочную зарплату Ничушкина при подписании нового контракта

Известное издание The Athletic проанализировало открытие рынка свободных агентов и назвало примерную зарплату форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, которую он может получить по новому контракту.
«Валерию потребовалось время, чтобы преодолеть трудности на старте карьеры, но с тех пор он сделал себе имя. Этот сезон стал его звёздным поворотом, когда его заметили все. Он доминировал на обеих половинах площадки и на этот раз набрал 67 очков. Он должен быть сильным игроком в топ-6 в течение ближайших пяти лет, и сделка на сумму около $ 6 млн будет более чем справедлива», – пишет The Athletic.
Контракт Ничушкина с «Колорадо» истекает через неделю. Сезон-2021/2022 стал самым результативным в карьере российского нападающего. 27-летний Ничушкин набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах, к которым добавил 15 (9+6) результативных баллов в 19 встречах плей-офф.
- 25 июня 2022
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