Тренер «Колорадо»: наш уровень доверия к Кемперу высок

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о большом доверии к вратарю Дарси Кемперу.

«Он довёл нас до этого момента. Мы в финале Кубка Стэнли, у нас преимущество, мы ведём 3-2. Вы видели во второй игре в Тампе, на что он способен.

Да, в одном голе вчера шайба прорвалась через него, но мы нашли способ отыграться, а затем совершили ошибку при победном голе соперника. В это время года вероятность ошибки низка, поэтому каждый просто должен подготовиться к тому, чтобы сыграть свою лучшую игру.

Я бы сказал, что наш уровень доверия к Дарси высок. Так было в течение всего сезона, на самом деле ничего не изменилось», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 Кемпер был основным вратарём «Эвеланш». Он одержал 37 побед в 57 играх, отражал 92,1% бросков и в среднем пропускал 2,54 шайбы за игру. Часть игр плей-офф канадец пропустил из-за травмы, полученной в серии с «Эдмонтоном». Всего в Кубке Стэнли – 2022 он отыграл 15 матчей и добыл девять побед при проценте отражённых бросков 89,8% и коэффициенте надёжности 2,68.