Бывший генменеджер сборной Канады будет работать в «Вегасе»

Директор по вратарям «Монреаль Канадиенс» и бывший генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк присоединится к клубу «Вегас Голден Найтс», сообщает в «Твиттере» журналист Дэнни Вебстер со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана.

Бурк известен по работе со сборной Канады в качестве генерального менеджера на Олимпийских играх – 2018, где «кленовые» взяли бронзу. В последние шесть лет функционер работал в «Монреаль Канадиенс» – был скаутом рынка профессиональных игроков, а в сезоне-2020/2021 стал директором по вратарям.

На какой позиции Бурк будет работать в «Вегасе», пока неизвестно. Не исключено, что в штабе «рыцарей» останется тренер вратарей Майк Розати, который должен встретиться с новым главным тренером клуба Брюсом Кэссиди.