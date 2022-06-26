Сборная Казани выиграла чемпионат ФХР по хоккею 3х3

25 июня федерация хоккея России (ФХР) провела турнир по хоккею в формате 3х3. В соревнованиях приняли участие 12 команд, названные в честь разных городов России. Матчи прошли в Балашихе, призовой фонд турнира составил 5 млн рублей.

В финале команда Казани по буллитам обыграла Москву – 2:1 Б. Победный буллит на счету Дениса Горбунова. Большая часть команды-победителя представляла «Ак Барс», сборная Казани провела турнир в таком составе: вратарь Вячеслав Пекса, полевые Даниил Журавлёв, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов, Михаил Шалагин, Павел Купчихин и Денис Горбунов.

Третье место заняла команда Новокузнецк, которая по буллитам обыграла Новосибирск – 3:2 Б. Решающую попытку реализовал Александр Дарьин.

Это был уже второй хоккейный турнир в формате 3х3, организованный федерацией хоккея России. Первый состоялся с 12 по 14 июня и завершился победой команды Ярославль.

Отметим, что параллельно в Мытищах проходит турнир 3х3 под эгидой КХЛ. Там хоккеисты выступают на уменьшенной площадке – 28х20 метров.