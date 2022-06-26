Роман Ротенберг: за форматом 3х3 будущее. Мы продолжим развивать хоккей в нашей стране

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поделился мнением о состоявшемся турнире в формате 3х3. Его победителем стала сборная Казани, в решающем матче обыгравшая по буллитам команду Москвы.
«Поздравляю Казань с победой в турнире. Финал по традиции стал абсолютно неожиданным. Наверное, это главная причина, по которой формат хоккея 3х3 так полюбился болельщикам. Интрига до финального свистка делает его по-настоящему интересным и непредсказуемым. Этот турнир уникален тем, что он впервые прошёл со зрителями, что добавило действу на льду азарта, куража и колорита. Я всегда говорил, что хоккей прежде всего для болельщиков. Благодарен всем, кто принимал непосредственное участие в сегодняшнем празднике спорта! Итоги мы подведём позже, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что за этим форматом будущее, и слоган «хоккей будущего» выбран нами неслучайно. Просмотры продолжают бить рекорды, что не может не радовать, а цифры общих охватов уже сейчас превысили 75 млн, что существенно опережает прошлый турнир. Популярные артисты и блогеры, «живая студия» с интересными гостями и, конечно же, скорость, драйв, азарт – всё это было сегодня на «Арене Балашиха». Спасибо всем, кто пришёл сегодня и поддержал нас! Мы обязательно продолжим развивать и популяризировать хоккей в нашей стране», – написал Ротенберг.
Турнир в формате 3х3 среди профессионалов состоялся 25 июня на «Арене Балашиха». В нём приняли участие Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Иван Просветов, Илья Любушкин, Николай Голдобин и другие известные хоккеисты. Роман Ротенберг играл за сборную Санкт-Петербурга.
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