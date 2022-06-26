Агент 45-летнего Здено Хары ответил на вопрос о будущем своего клиента в НХЛ
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Мэтт Китор, агент 45-летнего словацкого защитника Здено Хары, вышедшего на рынок свободных агентов после истечения однолетнего контракта с «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал, что его клиент примет решение о своём будущем в сентябре.
«Он собирается провести лето со своей семьёй и оценить свои возможности, а также услышать мнение своих близких. Так что, не нужно спешить», — приводит слова агента пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
В прошлом сезоне Хара принял участие в 72 встречах за «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «+8» и 85 минутах штрафного времени.
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