Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин спел песню группы «Руки Вверх!» – «Крошка моя» на дне рождении известного российского музыкального исполнителя Егора Крида.

Напомним, накануне состоялся футбольный матч между блогерами – командой «Амкал» – и московским «Динамо». Одним из главных героев предматчевого шоу стал именно Егор Крид, а Александр Овечкин дебютировал в футболе, проведя 11 минут на поле за «Динамо» и отметившись забитым мячом.



Более того, он вывел команду на поле в качестве капитана. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. Ассистировал ему нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. На 82-й минуте преимущество упрочил нападающий Константин Тюкавин. Результативную передачу на него оформил форвард Ярослав Гладышев. На 86-й минуте московское «Динамо» получило право пробить пенальти. Его максимально уверенно реализовал нападающий клуба Николай Комличенко. А под занавес встречи по голу забили Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.