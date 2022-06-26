Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Бостона»

Журналист Джо Хаггерти в «Твиттере» сообщил, что «Бостон Брюинз» активно проводит собеседования с кандидатами на пост главного тренера.

«Интервью Грега Конина с «Бостоном» на должность главного тренера состоялось в четверг утром на «Уорриор Арене». Сообщалось, что Джей Лич и Дэвид Куинн были среди других кандидатов, с которыми были проведены собеседования на этой неделе. Список кандидатов будет сужен до 2 или 3 фамилий на следующей неделе», – написал журналист.

Грег Конин в последние четыре сезона возглавлял фарм-клуб «Колорадо Эвеланш» в АХЛ. Джей Лич ранее работал главным тренером в «Провиденс Брюинз» (АХЛ), а последний сезон провёл в качестве ассистента главного тренера в «Сиэттл Кракен». Дэвид Куинн известен по работе с «Нью-Йорк Рейнджерс», в сезоне-2021/2022 он руководил сборной США на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира.

В прошедшем сезоне «Брюинз» вылетели в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. После этого руководство клуба приняло решение отправить в отставку главного тренера Брюса Кэссиди, который позднее возглавил «Вегас Голден Найтс».