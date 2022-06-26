Девятый бомбардир НХЛ может покинуть «Ванкувер»

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» готов рассматривать предложения по обмену нападающего Джей Ти Миллера, сообщает Sportsnet.
Миллер в сезоне-2021/2022 стал лучшим бомбардиром «Кэнакс» и занял девятое место в списке самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ. За 80 матчей форвард набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15».
Контракт хоккеиста с «Ванкувером» с зарплатой $ 5,25 млн будет действовать ещё один год. В его соглашении нет пункта о запрете на обмен. Сообщается, что «Кэнакс» хотят получить за Миллера молодых талантливых игроков.
Автор статьи Люк Фокс считает, что в данной ситуации инициативу должен проявить «Торонто Мэйпл Лифс» – «листьям» необходим опытный игрок для борьбы за Кубок Стэнли и в команде есть молодые проспекты, которых можно обменять в «Ванкувер».
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