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Киллорн – о Перри: мы хотим победить и для него

Киллорн – о Перри: мы хотим победить и для него
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн рассказал о желании игроков «молний» помочь завоевать Кубок Стэнли форварду Кори Перри.

«Думаю, что любой человек в его положении был бы немного напуган. У него была великолепная карьера. Быть так близко, как он был в последние три года, и не дойти до конечной цели – это что-то. Очевидно, мы хотим победить, но нам важно выиграть и для него», – приводит слова Киллорна Sportsnet.

37-летний канадец третий раз подряд играет в финале Кубка Стэнли. В 2020 году он с «Даллас Старз» проиграл решающую серию «Тампе», в 2021-м – снова уступил «молниям», но уже в составе «Монреаль Канадиенс».

В последний раз Перри брал Кубок Стэнли в 2007 году вместе с «Анахайм Дакс». Форвард входит в «Тройной золотой клуб», в который включены игроки, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.

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