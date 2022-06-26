Кочетков после победы в Кубке Колдера дал первый комментарий на английском

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков после завоевания Кубка Колдера в составе фарм-клуба «ураганов» «Чикаго Вулвз» поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что будет улучшать свой английский. Это был его первый опыт общения с прессой на английском.
«Спасибо болельщикам, спасибо моим маме и папе. Спасибо моим защитникам. Не будет перевода, я буду работать над английским в следующем сезоне», – сказал Кочетков.
После решения КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата Кочетков отправился в Северную Америку. 23-летний вратарь успел дебютировать в НХЛ за «Харрикейнз» и внести вклад в победу «Чикаго Вулвз» в Кубке Колдера. В финальной серии Пётр одержал три победы в трёх матчах, один из них отыграл «на ноль» и в сумме сделал 97 сэйвов.
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