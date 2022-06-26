Владелец «Тампы» оплатил билеты 150 сотрудникам клуба и арены на пятый матч с «Колорадо»

В пятой игре серии финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на трибунах «Болл-Арены» в Денвере поддерживали около 150 сотрудников клуба и домашней арены «молний», сообщает журналистка Кайли Мизелль в «Твиттере».

Перелёт и билеты на матч с «Колорадо Эвеланш» для них оплатил владелец «Тампы» Джефф Виник. Сообщается, что билеты на эти места арены стоили примерно по $ 1500.

По всей видимости, поддержка болельщиков помогла «молниям» одержать победу и продолжить серию – команда Джона Купера взяла верх в пятой игре 3:2, решающий гол в третьем периоде оформил Онджрей Палат.

На данный момент «Эвеланш» впереди со счётом 3-2. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Тампе (США) на «Амали-Арене» в ночь с 26 на 27 июня, начало – в 3:00 мск.