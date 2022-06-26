Владелец «Тампы» оплатил билеты 150 сотрудникам клуба и арены на пятый матч с «Колорадо»
Поделиться
В пятой игре серии финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на трибунах «Болл-Арены» в Денвере поддерживали около 150 сотрудников клуба и домашней арены «молний», сообщает журналистка Кайли Мизелль в «Твиттере».
Перелёт и билеты на матч с «Колорадо Эвеланш» для них оплатил владелец «Тампы» Джефф Виник. Сообщается, что билеты на эти места арены стоили примерно по $ 1500.
По всей видимости, поддержка болельщиков помогла «молниям» одержать победу и продолжить серию – команда Джона Купера взяла верх в пятой игре 3:2, решающий гол в третьем периоде оформил Онджрей Палат.
На данный момент «Эвеланш» впереди со счётом 3-2. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Тампе (США) на «Амали-Арене» в ночь с 26 на 27 июня, начало – в 3:00 мск.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
10:25
-
10:05
-
09:49
-
09:25
-
09:22
-
09:03
-
08:34
-
08:18
-
08:00
-
07:11
-
04:55
-
04:14
-
02:23
-
01:18
-
00:05
- 25 июня 2022
-
23:50
-
23:47
-
23:29
-
22:42
-
22:15
-
21:49
-
21:30
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:34
-
20:31
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
19:58
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:26
Партнерский контент