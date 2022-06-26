Защитник «Колорадо» рассказал, за счёт чего «Тампа» взяла два Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон отметил ключевые факторы в игре «Тампа-Бэй Лайтнинг», которые позволили команде выиграть два Кубка Стэнли подряд и снова выйти в финал плей-офф.

«Они всё блокируют, они закрывают путь к воротам в своей зоне, поэтому стараются не слишком разбредаться. А затем в атаке они создают возможности для гола, это хороший рецепт для плей-офф. Вы можете выстоять, продержаться, а потом получаете свой шанс, убегаете и заставляете соперника платить. Думаю, поэтому они добились успеха в последние несколько лет. Против этой команды играть сложно.

Что касается нас, то нам просто нужно давить на газ и постараться измотать их, потому что они будут играть в таком стиле. Они будут блокировать броски, они будут выходить на линию броска, они будут прижиматься к воротам, поэтому нам нужно всё время идти вперёд», – приводит слова Мэнсона Sportsnet.

После пяти матчей серии – счёт 3:2 в пользу «Колорадо». Шестая игра финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Лайтнинг» в ночь с 26 на 27 июня, начало – в 3:00 мск.