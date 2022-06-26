Воронков стал самым ценным игроком турнира по хоккею 3х3

25 июня в Балашихе Федерация хоккея России провела чемпионат ФХР по хоккею в формате 3х3.

После завершения турнира ФХР отметила индивидуальными призами лучших игроков. Самым ценным хоккеистом стал Дмитрий Воронков из сборной Казани. Его партнёр по команде Вячеслав Пекса был признан лучшим вратарём. Среди защитников был отмечен игрок обороны Москвы Александр Никишин.

Автором лучшего гола стал Данил Гущин из сборной Санкт-Петербурга, а форвард Москвы Пётр Яковлев получил звание лучшего снайпера.

Напомним, чемпионат ФХР по хоккею 3х3 завершился победой команды Казани, которая в финале обыграла Москву по буллитам – 2:1. Призовой фонд турнира составил 5 млн рублей, из которых 2,5 млн были вручены победителям.