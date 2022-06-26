Подколзин ответил на вопрос про отношение к российским хоккеистам в НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, изменилось ли отношение к хоккеистам из России в Национальной хоккейной лиге.



«Я особо не заметил разницы. Когда только всё началось, меня сразу стали спрашивать, всё ли нормально у меня, у моих близких. Но эти вопросы были только из лучших побуждений. Никакого давления, угроз не было. Я играл и играю в хоккей. Я обычный хоккеист», — приводит слова Подколзина «РИА Новости Спорт».



Напомним, в прошедшем регулярном сезоне 21-летний нападающий принял участие в 79 встречах за «Ванкувер», заработав 26 (14+12) очков при показателе полезности «+7». Канадский клуб не сумел попасть в плей-офф НХЛ, завершив регулярку на десятом месте в таблице Западной конференции.