Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подколзин ответил на вопрос про отношение к российским хоккеистам в НХЛ

Подколзин ответил на вопрос про отношение к российским хоккеистам в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, изменилось ли отношение к хоккеистам из России в Национальной хоккейной лиге.

«Я особо не заметил разницы. Когда только всё началось, меня сразу стали спрашивать, всё ли нормально у меня, у моих близких. Но эти вопросы были только из лучших побуждений. Никакого давления, угроз не было. Я играл и играю в хоккей. Я обычный хоккеист», — приводит слова Подколзина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошедшем регулярном сезоне 21-летний нападающий принял участие в 79 встречах за «Ванкувер», заработав 26 (14+12) очков при показателе полезности «+7». Канадский клуб не сумел попасть в плей-офф НХЛ, завершив регулярку на десятом месте в таблице Западной конференции.

Малкин подвинется в деньгах, Самсонов потерял доверие? Все русские без контрактов в НХЛ Малкин подвинется в деньгах, Самсонов потерял доверие? Все русские без контрактов в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022