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НХЛ назвала судей, которые будут работать на шестом матче финала Кубка Стэнли

НХЛ назвала судей, которые будут работать на шестом матче финала Кубка Стэнли
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Национальная хоккейная лига назвала судей, которые будут работать на шестом матче финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Главными арбитрами будут Келли Сазерлэнд и Горд Дуайер, на линии им будут помогать Стив Бартон и Райан Дэйзи.

51-летний Сазерлэнд в этом плей-офф провёл 13 матчей, в том числе две игры в финальной серии. Он работал на первом и четвёртом матче финала, обе встречи завершились победой «Колорадо» в овертайме (4:3 ОТ и 3:2 ОТ).
45-летний Дуайер в плей-офф отработал на 13 матчах, также дважды судив финальные встречи. Вместе с Сазерлэндом он работал на первом матче серии, а в третьей игре (6:2 в пользу «Тампы») дуэт с ним составил Крис Руни.

Лайнсмен Бартон также работал на двух финальных матчах – в четвёртой игре в овертайме он не зафиксировал нарушение численного состава у «Колорадо» непосредственно перед голом Назема Кадри. Дэйзи входил в судейскую бригаду на первом и третьем матче финала.

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