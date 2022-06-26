«Российская Премьер-лига следующая?» Журналист из Америки отреагировала на дебют Овечкина

Журналист Washington Hockey Now Сэмми Сильбер поделилась мнением об игре российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за футбольное московское «Динамо». Форвард принял участие в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал» и даже забил гол.



«Великая восьмёрка применила свой снайперский талант в другой профессиональной лиге. И Ови сделал это в своей классической манере.



Алекс Овечкин начал погоню за ещё одним рекордом результативности на профессиональном уровне, забив за московское «Динамо» в своём первом матче за топ-клуб Российской Премьер-лиги — в товарищеской игре с «Амкалом». И, конечно же, этот гол был забит в стиле винтажного Ови.



Великая восьмёрка неслась к воротам и остановилась в месте, совершенно похожем на… его офис! После ловкого паса Овечкин нанёс быстрый удар в касание — очень похожий на его классический бросок — мимо вратаря. Он разразился празднованием, сделав свой дебют незабываемым. Толпа взорвалась, когда Овечкин вместе с товарищами по команде отпраздновал свой первый гол в новой лиге.



Это 781-й гол, который Овечкин забил между двумя профессиональными спортивными лигами. На его счету уже 780 голов на уровне НХЛ, что является лучшим показателем среди европейских хоккеистов и третьим в истории НХЛ. В текущем сезоне Овечкин обогнал Яромира Ягра, забив свой 767-й гол ещё в марте. Овечкин также является рекордсменом НХЛ по количеству голов в большинстве с 285 шайбами — и он также побил этот рекорд в этом сезоне.



Поглядим на эту гонку результативности в НХЛ: Овечкин находится в 20 голах от 800 шайб, в 22 голах от того, что обойти Горди Хоу, и в 115 голах от рекорда Уэйна Гретцки (894). Ему нужно в среднем забрасывать по 29 шайб в каждом из следующих четырёх сезонов, чтобы успеть побить рекорд до конца своего контракта.



Российская Премьер-лига следующая? Что ж, его контракт был лишь на один матч. Тем не менее он легенда ХК «Динамо», а только что стал легендой ФК «Динамо», — приводит слова американского журналиста Washington Hockey Now.