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«Российская Премьер-лига следующая?» Журналист из Америки отреагировала на дебют Овечкина

«Российская Премьер-лига следующая?» Журналист из Америки отреагировала на дебют Овечкина
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Журналист Washington Hockey Now Сэмми Сильбер поделилась мнением об игре российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за футбольное московское «Динамо». Форвард принял участие в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал» и даже забил гол.

«Великая восьмёрка применила свой снайперский талант в другой профессиональной лиге. И Ови сделал это в своей классической манере.

Алекс Овечкин начал погоню за ещё одним рекордом результативности на профессиональном уровне, забив за московское «Динамо» в своём первом матче за топ-клуб Российской Премьер-лиги — в товарищеской игре с «Амкалом». И, конечно же, этот гол был забит в стиле винтажного Ови.

Великая восьмёрка неслась к воротам и остановилась в месте, совершенно похожем на… его офис! После ловкого паса Овечкин нанёс быстрый удар в касание — очень похожий на его классический бросок — мимо вратаря. Он разразился празднованием, сделав свой дебют незабываемым. Толпа взорвалась, когда Овечкин вместе с товарищами по команде отпраздновал свой первый гол в новой лиге.

Это 781-й гол, который Овечкин забил между двумя профессиональными спортивными лигами. На его счету уже 780 голов на уровне НХЛ, что является лучшим показателем среди европейских хоккеистов и третьим в истории НХЛ. В текущем сезоне Овечкин обогнал Яромира Ягра, забив свой 767-й гол ещё в марте. Овечкин также является рекордсменом НХЛ по количеству голов в большинстве с 285 шайбами — и он также побил этот рекорд в этом сезоне.

Поглядим на эту гонку результативности в НХЛ: Овечкин находится в 20 голах от 800 шайб, в 22 голах от того, что обойти Горди Хоу, и в 115 голах от рекорда Уэйна Гретцки (894). Ему нужно в среднем забрасывать по 29 шайб в каждом из следующих четырёх сезонов, чтобы успеть побить рекорд до конца своего контракта.

Российская Премьер-лига следующая? Что ж, его контракт был лишь на один матч. Тем не менее он легенда ХК «Динамо», а только что стал легендой ФК «Динамо», — приводит слова американского журналиста Washington Hockey Now.

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