Бабаев — о Тренине в «Авангарде»: совершенная неправда, мы ведём переговоры с «Нэшвиллом»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и форварда «Флориды Пантерз» Максима Мамина, рассказал о будущем своих клиентов.



«Появилась информация, что Яков Тренин может перейти в «Авангард»? Это совершенная неправда. Никакой новой информации по Тренину нет. Мы ведём переговоры с «Нэшвиллом», и ни о чём другом речи не идёт. А права на Тренина в КХЛ принадлежат СКА. Поэтому пока нечего комментировать.



Мамин тоже может вернуться в КХЛ? По нему тоже ничего не могу сказать. Насколько я знаю, Мамин ведёт переговоры с клубами НХЛ, ждёт там предложений», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний Тренин принял участие в 80 матчах, набрав 24 (17+7) очка при полезности «+7». В плей-офф форвард провёл четыре игры, забросив три шайбы при показателе полезности «-1».



27-летний Мамин в прошедшей регулярке сыграл в 40 встречах, набрав 14 (7+7) баллов при полезности «+8». В плей-офф форвард «Пантерз» провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями при общей полезности «-3».