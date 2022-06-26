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Форвард «Тампы» Пойнт пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли с «Колорадо»

Форвард «Тампы» Пойнт пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли с «Колорадо»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт не примет участия в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш». Главный тренер «молний» Джон Купер накануне встречи заявил, что не ожидает изменений в составе команды.

«К сожалению, это травма серьёзна», — цитирует наставника «Тампы» журналист Крис Джонстон.

В текущем плей-офф НХЛ на счету 26-летнего форварда всего девять сыгранных встреч, в которых он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Пойнт получил повреждение в серии первого раунда с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), пропустил серии с «Флоридой Пантерз» (4-0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2), но сыграл в первом и втором матчах финала.

Напомним, после пяти матчей финальной серии Кубка Стэнли — 2022 «Тампа» уступает «Колорадо» со счётом 2-3. Шестой матч состоится в понедельник, 27 июня, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

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