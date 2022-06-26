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The Denver Post — о Ничушкине: большой русский делает заявку на главное открытие плей-офф

The Denver Post — о Ничушкине: большой русский делает заявку на главное открытие плей-офф
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Журналист издания The Denver Post Кайл Фредриксон поделился мнением об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Какая замечательная финальная серия получается у Валерия Ничушкина! Забив гол во втором периоде пятого матча, он повторил рекорд Джо Сакика и Алекса Тангуэя по количеству заброшенных шайб в финалах Кубка Стэнли. Большой русский делает отличную заявку на то, чтобы стать главным открытием плей-офф.

Достижение Ничушкина становится ещё более впечатляющим, если учесть, что до этого года Валерий сумел забросить лишь четыре шайбы в 42 встречах плей-офф», — написал Фредриксон.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний россиянин принял участие в 19 встречах, забросив девять шайб и отдав шесть голевых передач при полезности «+5».

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