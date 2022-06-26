«Тампа» — «Колорадо»: текстовая онлайн-трансляция шестого матча финала Кубка Стэнли

В ночь с 26 на 27 июня мск состоится шестой матч в рамках финальной серии Кубка Стэнли 2022 года между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Встреча пройдёт в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Эвеланш». В первом матче финала «лавины» оказались сильнее со счётом 4:3 ОТ, во второй встрече «Колорадо» одержал разгромную победу — 7:0. В третьей игре «Тампа» одержала победу со счётом 6:2, во второй домашней встрече «молнии» уступили — 2:3 ОТ. В пятом матче подопечные Джона Купера выиграли со счётом 3:2, сократив отставание в серии.



«Тампа» одерживала победы в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 году, в решающих сериях обыграв «Даллас Старз» (4-2) и «Монреаль Канадиенс» (4-1) соответственно.