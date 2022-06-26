Ничушкин сильно прихрамывал, прибыв на утреннюю раскатку «Колорадо» перед игрой с «Тампой»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заметно прихрамывал, прибыв на стадион «Амали-Арена» на утреннюю раскатку перед шестым матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Да, мы надеемся, что он сыграет сегодня», — цитирует главного тренера «лавин» Джареда Беднара TSN.
Напомним, 27-летний россиянин получил повреждение в пятом матче финала с «Тампой» (2:3). Всего Ничушкин в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги принял участие в 19 матчах, забросив девять шайб и отдав шесть голевых передач при полезности «+5».
Счёт в финальной серии между «Тампой» и «Колорадо» — 3-2 в пользу «Эвеланш». Шестой матч состоится в ночь с 26 на 27 июня мск в Тампе. Начало — в 3:00 мск.
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