Форвард «Чикаго Вулвз»: Кочетков — звезда. Не могу дождаться, когда он будет играть в НХЛ
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Лучший бомбардир «Чикаго Вулвз» в регулярном чемпионате АХЛ нападающий Эндрю Потуральски поделился мнением о российском голкипере клуба Петре Кочеткове.
«Этот парень — звезда. С ним комфортно находиться вместе, он приносит хорошую энергию. Когда Пётр выходит на лёд, то легко увидеть, что в нём есть что-то особенное.
Не могу дождаться того момента, когда увижу, как Кочетков будет играть в НХЛ, он станет звездой», — цитирует Потуральски журналист Патрик Уильямс.
Напомним, хоккеисты «Вулвз» стали победителями плей-офф АХЛ, в финальной серии за Кубок Колдера переиграв «Спрингфилд Тандербёрдс» со счётом 4-1. Отметим, что за «Чикаго», являющийся фарм-клубом «Каролины Харрикейнз», также выступает ещё один россиянин — форвард Василий Пономарёв.
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