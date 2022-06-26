Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Чикаго Вулвз»: Кочетков — звезда. Не могу дождаться, когда он будет играть в НХЛ

Форвард «Чикаго Вулвз»: Кочетков — звезда. Не могу дождаться, когда он будет играть в НХЛ
Комментарии

Лучший бомбардир «Чикаго Вулвз» в регулярном чемпионате АХЛ нападающий Эндрю Потуральски поделился мнением о российском голкипере клуба Петре Кочеткове.

«Этот парень — звезда. С ним комфортно находиться вместе, он приносит хорошую энергию. Когда Пётр выходит на лёд, то легко увидеть, что в нём есть что-то особенное.

Не могу дождаться того момента, когда увижу, как Кочетков будет играть в НХЛ, он станет звездой», — цитирует Потуральски журналист Патрик Уильямс.

Напомним, хоккеисты «Вулвз» стали победителями плей-офф АХЛ, в финальной серии за Кубок Колдера переиграв «Спрингфилд Тандербёрдс» со счётом 4-1. Отметим, что за «Чикаго», являющийся фарм-клубом «Каролины Харрикейнз», также выступает ещё один россиянин — форвард Василий Пономарёв.

Двое русских взяли трофей в Америке! А ведь в них совсем не верили в КХЛ Двое русских взяли трофей в Америке! А ведь в них совсем не верили в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022