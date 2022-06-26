Жамнов оценил выход Овечкина в составе футбольного «Динамо» в товарищеском матче

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».
«Саша молодец, он добивается всего, к чему идёт. Мне кажется, что даже если бы он ушёл в футбол или занимался изначально им, то добился бы таких же вершин. Может, даже в каждом матче бы забивал. Так нужно уметь. Человек гениален, талантлив и разносторонен. Раньше все спортсмены занимались многими видами спорта, и те, у кого осталась советская закалка, могут спокойно играть и в футбол, и в хоккей, и в гандбол. Этого не хватает молодым ребятам», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».
36-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» открыл счёт в матче «Динамо» и «Амкала» на 11-й минуте. Овечкин вывел бело-голубых на поле в качестве капитана. Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась победой «Динамо» — 5:0.
- 26 июня 2022
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