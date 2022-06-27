Ничушкин с тапочкой на ноге сильно хромал на предматчевой раскатке перед матчем с «Тампой»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин появился на предматчевой раскатке перед шестым матчем финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Как сообщает журналист TSN Райан Ришауг, россиян вышел на лёд в тапочке на правой ноге, сильно хромая.

Ранее сообщалось, что Ничушкин заметно прихрамывал, прибыв на стадион «Амали-Арена» на утреннюю раскатку.

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач при коэффициенте полезности «+5».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестой матч пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 мск.