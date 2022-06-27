Ничушкин с тапочкой на ноге сильно хромал на предматчевой раскатке перед матчем с «Тампой»
Поделиться
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин появился на предматчевой раскатке перед шестым матчем финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Как сообщает журналист TSN Райан Ришауг, россиян вышел на лёд в тапочке на правой ноге, сильно хромая.
Ранее сообщалось, что Ничушкин заметно прихрамывал, прибыв на стадион «Амали-Арена» на утреннюю раскатку.
В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач при коэффициенте полезности «+5».
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестой матч пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 мск.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
03:45
-
03:34
-
03:09
-
02:33
-
02:11
- 26 июня 2022
-
23:17
-
23:00
-
22:39
-
22:00
-
21:54
-
21:27
-
20:30
-
20:25
-
20:00
-
19:00
-
18:27
-
18:24
-
18:15
-
17:43
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:46
-
16:43
-
16:28
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:47
-
15:14
-
14:51
-
14:47
-
13:13
-
12:56
Партнерский контент