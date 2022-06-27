Рантанен: Ничушкин великолепен, ключевой игрок для нас

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен высказался о партнёре по команде, российском нападающем Валерии Ничушкине перед шестом матчем финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайнтинг».

«Он великолепен. Ключевой игрок для нас, играет очень хорошо. Большой игрок для нас, так что посмотрим, что получится», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 6 результативных передач при коэффициенте полезности "+5".

Счёт в финальной серии между «Тампой» и «Колорадо» — 3-2 в пользу «Эвеланш». Шестой матч пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 мск.