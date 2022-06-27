Ничушкин выйдет в стартовом составе «Колорадо»
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В шестом матче финала плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) будет принимать «Тампа-Бэй Лайтнинг». Как сообщает официальный Твиттер «лавин», в составе хозяев на лёд выйдет российский форвард Валерий Ничушкин, участие которого было под вопросом.
Ранее собщалось, что россиян вышел на раскатку в тапочке на правой ноге, сильно хромая.
В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач при коэффициенте полезности «+5».
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестой матч пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 мск.
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