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Палат вышел на четвёртое место по ассистам в плей-офф среди чехов

Палат вышел на четвёртое место по ассистам в плей-офф среди чехов
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился Ондржей Палат.

Этот ассист стал 46-м для чеха в плей-офф НХЛ. Он вышел на четвёртое место, обойдя Петра Свобода. На первом месте располагается легендарный Яромир Ягр, у которого 123 результативные передачи.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» финишировала на пятом месте турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, записал в свой актив 119 очков.

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