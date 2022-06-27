Палат вышел на четвёртое место по ассистам в плей-офф среди чехов

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился Ондржей Палат.

Этот ассист стал 46-м для чеха в плей-офф НХЛ. Он вышел на четвёртое место, обойдя Петра Свобода. На первом месте располагается легендарный Яромир Ягр, у которого 123 результативные передачи.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».



В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».



По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» финишировала на пятом месте турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, записал в свой актив 119 очков.