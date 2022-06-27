Стэмкос побил свой рекорд по очкам в одном плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Стивен Стэмкос.
Стэмкос набрал 19 (11+8) очко в текущем сезоне плей-офф, что является для него лучшим результатом за всю карьеру. Ранее ему удавалось заработать 18 баллов в 2015 и 2021 году.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».
По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» финишировала на пятом месте турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, записал в свой актив 119 очков.
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