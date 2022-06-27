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Стэмкос вошёл в топ-3 среди действующих игроков, которые открывали счёт в одном плей-офф

Стэмкос вошёл в топ-3 среди действующих игроков, которые открывали счёт в одном плей-офф
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости команды ушли на перерыв. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Стивен Стэмкос.

Канадец четвёртый раз открыл счёт в текущем сезоне плей-офф, что является третьим результатом среди действующих игроков лиги. Только Брейден Пойнт — 5 и Сидни Кросби — 6, сделали это больше него.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» финишировала на пятом месте турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, записал в свой актив 119 очков.

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