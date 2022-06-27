Василевский обошёл Фюра по количеству отражённых бросков в финалах Кубка Стэнли

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Стивен Стэмкос. На 22-й минуте Натан Маккиннон выровнял отставание гостей.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все восемь бросков, которые были нанесены в ворота в первом периоде встречи. Россиянин обогнал Гранта Фюра по числу отражённых бросков за всю историю (с сезона-1955/1956) финалов плей-офф и вышел на шестое место.



На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».



По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» финишировала на пятом месте турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, записал в свой актив 119 очков.