Марун в ярости ударил Мэнсона после пропущенной шайбы. Видео

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Колорадо».



На 33-й минуте последний на данный момент гол в матче забил Арттури Лехконен из команды гостей. С пасами ему помогли Натан Маккиннон и Джош Мэнсон.



Американский нападающий хозяев Пэт Марун был в ярости после пропущенной шайбы. Он ударил после гола Мэнсона. Судьи же на данный момент внимание обращать не стали, дабы не повысить уже и так высокий градус напряжения в игре.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



В составе «Тампы» единственный на данный момент гол на свой счёт записал Стивен Стэмкос. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».



В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».