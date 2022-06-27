У «Тампы» ни одного броска по воротам за первую половину третьего периода с «Колорадо»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Колорадо».



За первые десять минут крайней двадцатиминутки основного времени матча команда хозяев не нанесла ни одного броска по воротам соперников. Российский же нападающий Никита Кучеров вовсе не смог реализовать выход два в одного. Если этот матч команда россиянина проиграет, то Кубок Стэнли над головой поднимут их соперники. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».



В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».