Стэмкос запустил шайбу в направлении судьи после удаления Макдоны

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости в игре проходит третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Колорадо».

За пять с небольшим минут до окончания второго периода защитник хозяев Райан Макдона толкнул на борт нападающего «Колорадо» Даррена Хельма, после чего судья остановил игру. После свистка арбитра форвард «Тампы» Стивен Стэмкос на эмоциях ударил шайбу в направлении судьи Горди Дуайера, однако реакции арбитра не последовало.

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Отметим, что за толчок на борт Райан Макдона получил двухминутное удаление.

Напомним, в составе «Тампы» единственный на данный момент гол на свой счёт записал Стивен Стэмкос. До этой игры счёт в серии был 3-2 в пользу «Колорадо».