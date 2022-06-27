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«Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ

«Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.

Примечательно, что в составе команды выступает российский форвард Валерий Ничушкин.

В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен.

У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Стивен Стэмкос.

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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