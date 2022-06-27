Василевский начал громить подтрибунное помещение после поражения в финале Кубка Стэнли
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.
После поражения своей команды российский голкипер Андрей Василевский был в ярости. Появилось видео, где россиянин начал громить подтрибунное помещение от злости.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.
Примечательно, что в составе команды выступает российский форвард Валерий Ничушкин.
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