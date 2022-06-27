Игрок «Колорадо» упал с Кубком Стэнли, спеша на командное фотографирование

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

После окончания игры и церемонии награждения финский форвард победителей Микко Рантанен, спеша с кубком в руках на командное фотографирование, поскользнулся и упал в группу ожидавших его товарищей по команде.

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Напомним, «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли в третий раз в своей истории. За клуб выступает российский нападающий Валерий Ничушкин, впервые в карьере ставший обладателем данного трофея.