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Видео рукопожатия игроков «Тампы» и «Колорадо» после завершения финала НХЛ

Видео рукопожатия игроков «Тампы» и «Колорадо» после завершения финала НХЛ
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

После окончания игры, а вместе с тем и финальной серии, хоккеисты обеих команд поблагодарили друг друга за матч, обменявшись рукопожатиями.

ВИДЕО прощального рукопожатия игроков можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»

Напомним, до сегодняшнего матча «Тампа» была действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне «молнии» в финальной серии турнира обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. За «Тампу» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.

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