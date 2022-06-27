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Стэмкос – о поражении в финале: кто сказал, что мы закончили?

Стэмкос – о поражении в финале: кто сказал, что мы закончили?
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался о поражении своей команды в финале Кубка Стэнли.

«Кто сказал, что мы закончили?», – приводит слова Стэмкоса журналист Джо Смит в социальной сети.

Также Смит отметил, что Стэмкос назвал такие поражения – худшим ощущением в спорте. Также игрок уверен, что у его команды есть внутренний стержень, чтобы вернуться снова в финал в будущем.

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

«Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.

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