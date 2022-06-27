Ландеског поит игроков «Колорадо» шампанским из Кубка Стэнли. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.
После церемонии награждения и вручения Кубка Стэнли нападающий «Эвеланш» Габриэль Ландеског в раздевалке клуба из чаши трофея поил и обливал товарищей по команде шампанским.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, этот матч стал последним в нынешнем сезоне НХЛ. «Колорадо» является единственной командой, выигравшей все финалы Кубка Стэнли, в которых участвовали. За клуб выступает российский форвард Валерий Ничушкин, впервые выигравший данный трофей.
- 27 июня 2022
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