Кучеров не реализовал важнейший выход 2 в 1 в третьем периоде матча с «Колорадо»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.



За 5 минут до конца матча российский нападающий Никита Кучеров не реализовал важнейший выход два в одного. Если бы игрок реализовал момент, то мог бы перевести матч в овертайм, где исход игры мог уже поменяться.



ВИДЕО этого момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.