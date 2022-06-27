Кучеров разозлился на администратора из-за того, что ему не дали клюшку взамен сломанной

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров проявил эмоции в концовке шестой игры финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (1:2).

За 25 секунд до финальной сирены форвард «молний» подъехал к скамейке, бросил перчатку в сторону одного из представителей персонала команды и активно высказывал своё негодование. Причина – Кучерову не смогли быстро дать новую клюшку вместо той, которую он сломал за несколько секунд до этого. При этом в последние пять минут игры Кучеров также не реализовал выход «2 в 1».

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«Тампа» проиграла в финальной серии «Колорадо» со счётом 2-4 – «Эвеланш» взяли Кубок Стэнли впервые с 2001 года. Обладателем главного трофея НХЛ в составе «лавин» стал российский нападающий Валерий Ничушкин.