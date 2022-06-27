Игроки «Колорадо» празднуют победу в Кубке Стэнли в очках для горнолыжного спорта

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в соцсетях опубликовал видео, на котором он пьёт шампанское из Кубка Стэнли. На кадрах видно, что игроки «лавин» в раздевалке находятся в специальных очках для езды на горных лыжах или сноуборде.
Вероятнее всего, данный факт является отсылкой к тому, что Денвер, где базируются и проводят свои домашние матчи «Эвеланш», находится в среднегорье на высоте примерно 1600 метров над уровнем моря.
ВИДЕО можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, «Колорадо» в шести матчах обыграл «Тампу» и завоевал третий Кубок Стэнли в своей истории. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар стал первым в лиге, кто смог завоевать Кубок Келли (вручается победителю плей-офф ECHL), Кубок Колдера (AHL) и Кубок Стэнли.
- 27 июня 2022
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